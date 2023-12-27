Легенда очаровала Нижний. Ковальчук провел первый выездной матч за "Спартак" в КХЛ

Красно-белые уступили в серии буллитов нижегородскому "Торпедо", новичок московского клуба отличился во втором матче подряд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук сыграл первый матч за "Спартак" на выезде в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Гол Ковальчука помог "Спартаку" отыграться в матче с нижегородским "Торпедо", однако красно-белые уступили в серии буллитов.

"Торпедо" для "Спартака" в этом сезоне являлось удобным соперником - москвичи побеждали в предыдущих трех встречах, две из которых прошли в гостях. Матч в Москве в начале ноября завершился голом Павла Порядина при счете 3:3 за 35 секунд до сирены на окончание третьего периода. В Нижнем Новгороде игры с участием "Спартака" всегда сопровождаются аншлагом - билеты обычно заканчивались за несколько недель до матча. Аншлаг был и на игре во вторник, а при акустике местной арены с трудом можно было услышать во время матча собеседника, находящегося рядом.

"Торпедо" в Нижнем Новгороде пользуется всенародной любовью, ощущалось это и перед игрой. К примеру, двое молодых ребят у служебного входа арены остановили для совместного фото одного из любимцев Нижнего Богдана Конюшкова. Приезд автобуса с игроками "Спартака" ажиотажа не вызвал - казалось, это было интересно только журналистам и оператору телевещателя.

Разминка спартаковцев показала, насколько необходима для такого города, как Нижний Новгород, более вместительная арена, которую должны возвести уже менее чем через два года. Помимо нехватки мест для болельщиков, игрокам "Спартака" не хватало места для разминки, особенно для игры в подобие теннисбола. Однажды попадание мячом в потолок едва не спровоцировало ложный выезд пожарных служб - успели вовремя отключить датчик пожарной тревоги. Ковальчук в теннисболе не участвовал, а разминался с остальными партнерами по команде в небольшом коридоре.

"Спартак" пропустил первым в стартовом периоде, когда Ковальчук находился на льду. Однако ближе к окончанию периода он исправился, в касание замкнув передачу Андрея Локтионова, с которым, как и с Максимом Цыплаковым, вышел на лед второй матч подряд.

"Я делаю то, что умею - есть момент, бросаю шайбу. Хорошо, что зашло, [Андрей] Локтионов хорошо пас отдал. Было еще несколько моментов, но ничего, будем работать. Во втором матче чувствовал себя лучше, все в порядке, тренерский штаб дает достаточно игрового времени, чтобы втянуться", - сказал Ковальчук после матча.

К плей-офф Ковальчук должен быть готов на 100%

На первый план игры в Нижнем Новгороде вышли вратари. Ни к Дмитрию Николаеву, ни к Ивану Кульбакову претензий быть не должно. Кульбаков, в частности, сдержал атаки ударной спартаковской тройки, парировал он и ряд бросков Ковальчука. Был Кульбаков безупречен в конце основного времени матча и в начале овертайма, когда "Торпедо" действовало в меньшинстве.

В серии буллитов Кульбаков не пропустил ни одной шайбы, а его команде хватило для победы точного броска Василия Атанасова. "Спартак" же по ходу матча потерял одного из основных защитников Михала Чайковски, который играет одну из важных ролей в том числе при розыгрыше большинства. "Он получил микротравму, не смог доиграть матч. Пока у меня нет полной информации по нему. Завтра будет обследование, доктора скажут", - пояснил главный тренер гостей Алексей Жамнов.

"Спартак" проиграл в сезоне третью серию буллитов после игр в Тольятти и Уфе, однако Жамнов не случайно подчеркнул, что в плей-офф серии послематчевых бросков не проводятся. По игре Ковальчука он отметил, что все идет по плану. "Думаю, через игры он поймает игровой ритм. Мы думаем, что к плей-офф он уже будет готов на все 100%", - сказал тренер.

Уважение к игре Ковальчука высказал сын главного тренера "Торпедо", двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова Игорь Ларионов - младший, который сам в последний раз до этого матча играл в конце октября.

"Конечно, это мастер, легенда. Видно, что очень умный, талантливый игрок. Я два месяца не играл, а он примерно два года и спокойно раздавал шайбы, не терял их. Поэтому большое уважение тому, что он смог вернуться на такой уровень", - сказал Ларионов-младший ТАСС.

Обе команды следующие матчи проведут 28 декабря. "Спартак" сыграет в Минске с местным "Динамо", а "Торпедо" примет ярославский "Локомотив".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 45 26 3 0 3 2 11 164-123 63 2 Динамо М 44 21 5 3 1 3 11 136-106 62 3 Локомотив 42 24 4 0 2 1 11 106-79 59 4 СКА 43 23 2 3 1 0 14 134-97 57 5 Торпедо 44 23 2 2 2 1 14 128-100 57 6 ЦСКА 43 19 2 1 0 4 17 123-100 48 7 Северсталь 43 16 0 3 3 4 17 133-130 45 8 Динамо Мн 42 13 4 1 2 2 20 108-114 40 9 Куньлунь РС 44 7 4 4 2 3 24 101-148 35 10 Сочи 44 11 1 2 0 5 25 111-166 33 11 Витязь 43 10 2 2 2 3 24 92-150 33