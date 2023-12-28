Более 7 тыс. спортивных соревнований прошло в Москве в 2023 году

Руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев рассказал о проектах "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 7 тыс. спортивных соревнований различного уровня прошло в Москве в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

"Массовый спорт - одна из наших приоритетных задач, только за прошедший год в Москве прошло более 7 тыс. физкультурных мероприятий разного уровня: районные, окружные, городские, - сказал Кондаранцев. - Такая разбивка нужна, чтобы как можно больше людей могли принять участие в соревнованиях. Так проходит, например, спартакиада "Мой спортивный район". И, конечно же, мы помним и чтим спортивные традиции, которые сложились в Москве, - ежегодно проводятся московские этапы соревнований юных футболистов "Кожаный мяч", хоккеистов "Золотая шайба", массовых соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч", Всероссийского дня бега "Кросс нации", открытой массовой лыжной гонки "Лыжня России". В целом любой житель города, кто хочет заниматься физкультурой и спортом, точно найдет себе занятие по душе - перечислять варианты можно очень долго".

"Отдельно хочу сказать о проектах, которыми мы гордимся и которые пользуются большой популярностью, - "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", - отметил собеседник агентства. - Благодаря им можно бесплатно круглый год посещать тренировки под руководством профессиональных тренеров. Достаточно зайти на сайт одного из проектов, выбрать удобные место и время и зарегистрироваться. Важно подчеркнуть, что мы открыты для предложений и поддерживаем инициативы по организации массовых мероприятий для разных возрастных групп по традиционным и новым видам спорта и спортивной активности, по проведению мероприятий в новых форматах".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/19638077.