Алексей Кондаранцев: Москва вновь покажет, что является мировой спортивной столицей

О развитии спорта в столице и новых объектах — в интервью ТАСС

Руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев в интервью ТАСС рассказал о состоянии спортивной инфраструктуры в столице, доступности занятий спортом и важности фигурного катания для города.

— Как вы оцениваете развитие и прогресс спортивной сферы в столице?

— Москва уделяет большое внимание популяризации физической культуры и спорта. Сейчас наша страна оказалась в новых условиях, а новые условия диктуют новые решения. И 2024 год станет годом развития массового спорта.

Для развития массового спорта, с одной стороны, Москва активно развивает инфраструктуру. В городе возрождаются традиционные спортивные кластеры, такие как "Воробьевы горы", "Москвич" или "Авангард", реконструируются крупные спортивные объекты, каждый год строятся новые спортивные объекты и физкультурно-оздоровительные комплексы, отвечающие всем современным тенденциям.

С другой стороны, мы проводим физкультурно-спортивные мероприятия, запускаем бесплатные проекты, в рамках которых каждый может найти занятие по душе.

За последние 12 лет прогресс очевиден: количество жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, выросло почти в 2,5 раза — их более 5,5 млн. Москвичи плавают, занимаются общефизической подготовкой, фитнесом, бегом, футболом, волейболом, баскетболом, бегают на лыжах. Плюс многие занимаются самостоятельно на общедоступных открытых объектах. Это тренажерные городки, воркаут-площадки, беговые дорожки, велодорожки, лыжные трассы, катки.

— Сколько массовых соревнований ежегодно проводится в Москве? Планируется ли увеличение их количества?

— Массовый спорт — одна из наших приоритетных задач. Только за прошедший год в Москве прошло более 7 тыс. физкультурных мероприятий разного уровня: районные, окружные, городские. Такая разбивка нужна, чтобы как можно большее количество людей могло принять участие в соревнованиях. Так проходит, например, спартакиада "Мой спортивный район".

И конечно же, мы помним и чтим спортивные традиции, которые сложились в Москве. Ежегодно проводятся московские этапы соревнований юных футболистов "Кожаный мяч", хоккеистов "Золотая шайба", массовых соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч", Всероссийского дня бега "Кросс нации", открытой массовой лыжной гонки "Лыжня России".

В целом любой житель города, кто хочет заниматься физкультурой и спортом, точно найдет себе занятие по душе. Перечислять варианты можно очень долго. Отдельно хочу сказать о проектах, которыми мы городимся, которые пользуются большой популярностью, — "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". Благодаря им можно бесплатно круглый год посещать тренировки под руководством профессиональных тренеров. Достаточно зайти на сайт одного из проектов, выбрать удобные место и время и зарегистрироваться.

Важно подчеркнуть, что мы открыты для предложений и поддерживаем инициативы по организации массовых мероприятий для разных возрастных групп, по традиционным и новым видам спорта и спортивной активности, по проведению мероприятий в новых форматах

— Как меняется спортивная инфраструктура Москвы?

— Москва активно возрождает традиционные спортивные кластеры, которые мы все знаем и любим. Эти места превращаются в полноценные многофункциональные общественные пространства, и тут могут заниматься как спортсмены, так и обычные горожане. Тут предусмотрено все для отличного досуга: помимо самих спортивных зон есть кафе, зоны тихого отдыха, прогулочные зоны, детские площадки, зоны с настольными играми.

В этом году открыли после масштабной реновации конноспортивный комплекс "Битца", стадион "Авангард", стадион "Москвич", а также уникальный и знаковый для столицы горнолыжный комплекс "Воробьевы горы".

Кроме того, в ближайшие годы планируем отремонтировать более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов для москвичей — программа охватит практически каждый район.

— Какие крупные исторические объекты планируется реконструировать в ближайшие годы?

— В ближайшие годы будет реконструирован легендарный Центральный Московский ипподром — крупнейший ипподром России, первый рысистый ипподром в мире. Важно, что в ходе реконструкции мы полностью сохраним целевое использование ипподрома и его территории. Будет увеличено количество денников, расширена вместимость трибун, сохранены и расширены призовые дорожки, парковочные места для гостей. При этом внешний облик главного здания, признанного объектом культурного наследия, конечно, будет сохранен.

Идет реконструкция стадиона "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова. После нее стадион станет современной футбольной ареной. Еще один важный для города объект — Дворец спорта в "Лужниках". Тут запланировано размещение двух ледовых арен, универсальных спортивных залов, залов силовой подготовки.

Переживает свое второе рождение и спортивный комплекс "Олимпийский", который после реконструкции станет одним из самых современных и технологичных многофункциональных комплексов в мире. Хочу отметить, что реконструкция комплекса выполняется за счет частных инвестиций.

— Есть ли еще проекты в спортивной отрасли, которые реализуются за счет частных инвестиций?

— Только в этом году за счет частных инвестиций было построено 12 крупных капитальных спортивных объектов, среди которых ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках", академия фигурного катания "Ангелы Плющенко", теннисный центр в Покровском-Стрешневе.

Более того, инвесторам предоставлено более 100 городских участков во всех округах Москвы под размещение некапитальных спортивных объектов самого разного назначения: от футбола и тенниса до сап-серфинга и пляжного волейбола. Количество предоставляемых участков ежегодно растет. На сегодняшний день 26 объектов, построенных в рамках этой программы, уже функционируют.

— А какие спортивные объекты строятся за счет городских средств?

— В этом году за счет бюджетных средств построено восемь капитальных спортивных объектов, среди которых есть как небольшие объекты районного значения, так и крупные объекты площадью более 20 тыс. кв. м — это центр фигурного катания Этери Тутберидзе и дворец спорта "Некрасовка".

В 2024 году планируется завершить строительство еще шести объектов, в том числе, например, теннисного клуба в "Лужниках" площадью 36 тыс. кв. м.

— Стоит ли задача по реконструкции или обновлению спортивных площадок во дворах?

— Спортивная площадка в каждом дворе — это один из важнейших шагов в популяризации физкультуры, спорта и здорового образа жизни. Во дворах, зонах отдыха, парках обустроены физкультурно-спортивные площадки с широким функционалом. Сегодня таких зон почти 10 тыс. Часть из них была модернизирована и отремонтирована, часть возведена впервые.

Развивается физкультурно-спортивная инфраструктура парков и парковых территорий, благодаря чему любители физической культуры получили дополнительные возможности для занятий ходьбой, бегом, велоспортом, роллер-спортом, лыжами и многими другими вида физической активности.

В зимний период обустраиваются катки, в том числе с искусственным льдом, горки, лыжные трассы.

— В России были запланированы крупные соревнования, которые впоследствии были отменены или перенесены из-за санкций. Какие из них планировались в Москве? Есть ли замена?

— Несмотря на то что из-за санкций проведение некоторых соревнований стало невозможным, Москва, во-первых, сохраняет международный статус уже имеющихся мероприятий, а во-вторых, принимает новые, не уступающие им по уровню.

На 2024 год в Москве запланировано проведение более 40 значимых международных спортивных мероприятий, включая этап Кубка мира по рукопашному бою "Кубок Дружбы", международное соревнование по фехтованию "Московская сабля", международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open, Большая Московская регата, турниры по велоспорту, художественной гимнастике, шахматам и другие.

Повторю, что акцент городской спортивной повестки был смещен на сегмент массового спорта. В связи с этим мы разработали концепции новых физкультурных и спортивных событий и проектов. Они позволят не только привлечь к участию как можно больше москвичей всех возрастов, но и обеспечат необходимую соревновательную практику нашим спортсменам. Это и городские фестивали по популярным видам спорта, и всероссийские соревнования среди школьников, молодежи и студентов, и международные мероприятия спорта высших достижений.

Отдельно скажу о Всемирных играх дружбы 2024 года, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге.

Москва в очередной раз станет основной площадкой для проведения спортивного мероприятия мирового уровня — тут пройдет основная часть соревнований. Более того, в "Лужниках" состоятся церемонии открытия и закрытия Игр. Уверен, что Москва вновь покажет, что по праву является мировой спортивной столицей

— Как в целом оцениваете важность фигурного катания для Москвы?

— Фигурное катание — гордость московского спорта. Имена наших, московских тренеров и спортсменов знает весь мир. Каждое мероприятие с участием наших фигуристов, будь то показательные выступления или спортивные состязания, всегда собирает полные трибуны.

Со своей стороны город оказывает этому виду спорта всестороннюю поддержку. Например, мы с успехом провели "Битву школ" — Кубок московского спорта по фигурному катанию — командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте 6–12 лет. Подобные соревнования на таком высоком уровне организации проводятся впервые. Это бесценный соревновательный опыт для маленьких спортсменов и красивое шоу для зрителей.

Более того, понимая популярность фигурного катания, каждый сезон мы даем возможность москвичам кататься на коньках на искусственных или естественных катках. В этом году их открыто более тысячи. А для тех, кто пока не умеет кататься либо хочет повысить свои навыки, мы запустили бесплатные секции по катанию на коньках.

— Как вы оцениваете доступность занятий спортом для москвичей? Чего не хватает?

— За последнее десятилетие сделано очень много для популяризации физической культуры: строятся и реконструируются новые спортивные объекты, в каждом дворе появились удобные спортивные площадки, под занятия спортом адаптированы парки и общественные пространства. Мы активно развиваем проекты, призванные помочь жителям столицы начать заниматься спортом.

Значительно упростился процесс записи в спортивные секции — появился удобный поиск и электронная запись на портале mos.ru. Кроме того, как я уже сказал выше, Москва активно возрождает такие традиционные спортивные кластеры, как, например, "Лужники" и "Воробьевы горы". Тут каждый москвич может заниматься спортом круглый год как самостоятельно, так и в группах.

Спрос на здоровый образ жизни постоянно растет, каждый год все больше и больше людей выбирают физкультуру и спорт. Поэтому требуется все больше и больше спортивных сооружений, многофункциональных спортивных площадок в шаговой доступности и узконаправленных спортивных объектов по разным видам спорта.

Именно поэтому у Москомспорта большие планы на ближайшие годы — мы видим меняющиеся потребности москвичей и делаем все, чтобы их удовлетворить.