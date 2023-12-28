Каменский надеется, что кто-то из россиян побьет рекорд Овечкина по голам в НХЛ

В ночь на 28 декабря по московскому времени хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на второе место в списке лучших российских снайперов лиги, забросив две шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс"

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский хотел бы, чтобы в будущем кто-то из игроков смог побить рекорд капитана "Вашингтона" Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб среди россиян в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Каменский рассказал ТАСС.

В ночь на 28 декабря по московскому времени в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (7:0) нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил 483-ю и 484-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав по этому показателю Сергея Федорова (483 шайбы). Теперь в списке лучших снайперов лиги Малкин уступает только Овечкину (828).

"Во-первых, пожелаю Малкину удачи, чтобы он не останавливался и так и играл. Во-вторых, Евгений - звезда, он всем все доказал, играет на самом высоком уровне, с большим потенциалом", - сказал Каменский.

"Будем надеется, что в нашем хоккее еще вырастут звезды, поэтому будем к этому стремиться, работать над этим. Естественно, приходят молодые талантливые ребята. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то из наших побил рекорд Овечкина, почему нет? Рекорды существуют для того, чтобы их улучшать", - добавил собеседник агентства.