Малкин стал вторым в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Нападающий забросил две шайбы в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс"

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. "Питтсбург" со счетом 7:0 победил "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в матче забросили Рикард Ракелль (27-я минута), Джейк Гюнцель (31, 31), Евгений Малкин (33, 37), Радим Зогорна (38), Валттери Пуустинен (50). Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 19 бросков из 25 и был заменен после второго периода. Вместо него на площадку вышел Семен Варламов, он отразил 6 бросков из 7. Игрок "Питтсбурга" Крис Летанг сделал пять результативных передач за один период, став первым защитником в истории НХЛ с подобным достижением. Всего в матче с "Айлендерс" Летанг отдал шесть голевых пасов и стал первой звездой встречи.

Малкин забросил 483-ю и 484-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав по этому показателю Сергея Федорова (483 шайбы). Теперь в списке лучших снайперов лиги Малкин уступает только Александру Овечкину (828). Всего за карьеру 37-летний Малкин набрал 1 258 очков (484 шайб + 774 передачи), что является вторым показателем среди россиян.

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Питтсбург" занимает предпоследнее, седьмое место с 36 очками в 33 матчах, "Айлендерс" идут вторыми, набрав 41 очко после 34 встреч. Следующий матч "Питтсбург" проведет дома в ночь на 31 декабря по московскому времени против "Сент-Луиса", "Айлендерс" на домашней площадке днем ранее примут "Вашингтон".

В другом матче игрового дня "Тампа" на домашней площадке уступила "Флориде" (2:3). Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и был признан третьей звездой матча. В нынешнем сезоне 30-летний форвард набрал 58 очков (24 + 34), что является первым показателем в лиге. Лучшим игроком матча стал вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, отразивший 27 бросков из 29. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31.

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился шайбой и передачей в домашнем матче с "Вашингтоном" (5:1) и был признан второй звездой матча. Его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27. Капитан столичного клуба Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями. Нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов забросил шайбу в гостевой встрече с "Нью-Джерси" (3:4 ОТ). Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал передачу в домашней игре с "Детройтом" (6:3). Он набирает очки в пятой игре подряд.