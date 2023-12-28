Дворкович: шахматист Карлсен блестяще провел чемпионат мира по рапиду

Норвежец стал победителем турнира в пятый раз

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен блестяще провел чемпионат мира по рапиду и заслуженно стал его победителем. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

В четверг Карлсен в пятый раз стал чемпионом мира по рапиду. По итогам 13 туров норвежец набрал 10 очков. Второе место занял представитель Словении Владимир Федосеев (9,5), третье - китаец Юй Янъи (9).

"Магнус очень уверенно провел турнир и ни в одной партии практически не имел существенных проблем. В целом он блестяще сыграл турнир по рапиду и заслуженно выиграл", - сказал Дворкович.

Карлсену 33 года, ранее он побеждал на чемпионатах мира по рапиду в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах. Также он является шестикратным чемпионом мира по блицу и победителем Кубка мира 2023 года. В 2013 году норвежец стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал титул четыре раза. В июле 2022 года Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.