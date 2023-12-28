Шахматист Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

Лучшим среди россиян стал Володар Мурзин, занявший 5-е место

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду. Турнир прошел в Самарканде.

По итогам 13 туров Карлсен набрал 10 очков. Второе место занял представитель Словении Владимир Федосеев (9,5), третье - китаец Юй Янъи (9). Лучшим среди россиян стал Володар Мурзин, занявший 5-е место с 9 очками. Также в первую десятку вошли Даниил Дубов - 7-е место, Дмитрий Андрейкин - 9-е и Александр Грищук - 10-е (все - по 9 очков). Участник двух матчей за шахматную корону Ян Непомнящий занял 34-е место, набрав 8 очков.

По правилам рапида каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Победитель турнира получит $60 тыс., серебряный призер - $50 тыс., бронзовый - $40 тыс. Соревнования по блицу пройдут 29-30 декабря.

Карлсену 33 года. Он стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам, ранее он побеждал в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах. Также он является шестикратным чемпионом мира по блицу и победителем Кубка мира 2023 года. В 2013 году норвежец стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал титул четыре раза. В июле 2022 года Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года FIDE продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.