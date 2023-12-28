Бурмистров рассказал, что для него главное не личная статистика, а победы "Спартака" в КХЛ

Нападающий отметил, что команде необходимо в оптимальной форме подойти к плей-офф

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Для нападающего московского "Спартака" Александра Бурмистрова командные успехи в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) значат больше, чем его личная статистика. Хоккеист в беседе с ТАСС рассказал, что необходимо в оптимальной форме подойти к плей-офф.

32-летний чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина пришел в "Спартак" в межсезонье. В 36 матчах он забросил 1 шайбу и отдал 13 голевых передач. Единственный гол Бурмистров забил 18 ноября в матче с "Ладой" (5:3). В четверг "Спартак" в Минске обыграл местное "Динамо" со счетом 4:1.

"Такое бывает, что не идет. Сейчас главное, чтобы команда выигрывала, подошла в оптимальной форме к плей-офф и там выигрывала. За последние игры я даже не знаю, сколько передач отдал, я не считаю. Всегда отличался тем, что больше отдаю, чем забиваю", - сказал Бурмистров.

Форвард отметил, что он готов делиться опытом с более молодыми партнерами. "У нас достаточно много игроков, которые поиграли в разных командах, разных лигах, молодые ребята подходят и интересуются, мы с радостью помогаем, подсказываем", - рассказал хоккеист.