Филатов назвал отличным результат российских шахматистов на чемпионате мира по блицу

Даниил Дубов занял второе место, Владислав Артемьев

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты показали отличный результат на чемпионате мира по блицу, который прошел в Самарканде. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Россиянин Даниил Дубов занял второе место, Владислав Артемьев стал третьим. Победителем чемпионата мира в седьмой раз стал норвежец Магнус Карлсен.

"Отличный результат и у ребят. Наша страна еще раз продемонстрировала, что шахматисты у нас продолжают выступать на высочайшем уровне. К сожалению, выдающийся чемпион защитил свой титул - и в рапиде, и блице. Но что второе и третье места заняли россияне - это говорит об уровне отечественной школы шахмат", - отметил Филатов.