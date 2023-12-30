Жамнов заявил, что "Спартак" не имел права упускать преимущество в матче с "Витязем"

Красно-белые потерпели поражение в овертайме со счетом 4:5

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" не имели права упускать преимущество в ситуации, которая сложилась во время матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с подмосковным "Витязем". Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" уступил в Балашихе в овертайме со счетом 4:5, выигрывая по ходу встречи с разницей в две шайбы.

"Нам показали хороший урок, как играть до конца. С нашей стороны мы не имели права отдавать такую игру. Чересчур поверили в свои силы, есть такая вещь, как самоуверенность, которая переросла в грубейшие ошибки, которые привели к такому результату", - сказал Жамнов.

Тренер "Спартака" рассказал, почему команда не стала брать тайм-аут в третьем периоде после пропущенных голов и почему не был заменен вратарь Патрик Рибар. "30 секунд не нужно было брать, потому что впереди рекламная пауза, достаточно времени, чтобы что-то объяснить. Да и игроки сами понимают, что нужно делать, чтобы вернуться в игру. В плане Патрика не считаю, что его надо было менять, так как мы сами начали сыпаться тактически", - отметил Жамнов.

В третьем периоде у "Спартака" не играл автор одного из голов Ансель Галимов. "У него небольшая микротравма, не стали форсировать. Что касается того, почему при игре в три звена не выходил Александр Бурмистров, то нужно было посвежее игроков. [Александр] Пашин болел, только второй день тренируется, так что тут ротации нет", - рассказал главный тренер "Спартака".

Рябыкин объяснил появление действующего игрока на тренерской скамейке

Дмитрий Рябыкин в качестве главного тренера "Витязя" провел второй матч против "Спартака". Первая игра, которая стала дебютной для него на этом посту, завершилась поражением со счетом 1:5.

"Ту игру мы не анализировали, это была моя первая игра, и ребята не знали мои требования. Сейчас они их знают, и смысла анализировать тот матч я не видел. Тем более нас там, что называется, разорвали", - сказал Рябыкин.

В субботнем матче на тренерской лавке "Витязя" появился защитник Игорь Головков, играющий за команду с 2011 года. "Это, скажем так, разовая новогодняя акция. Он авторитетный игрок, и мы хотели, чтобы он был с командой на лавке", - отметил главный тренер.

В следующем матче "Спартак" 5 января в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Витязь" 3 января на выезде встретится с петербургским СКА.