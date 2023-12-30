Цыплаков надеется, что таких матчей в КХЛ, как с "Витязем", у "Спартака" больше не будет

Красно-белые уступили в овертайме, ведя по ходу встречи с разницей в две шайбы

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Максим Цыплаков выразил надежду, что у его команды больше не будет таких матчей в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), как в субботу с подмосковным "Витязем". Об этом он рассказал ТАСС.

"Спартак" уступил "Витязю" в овертайме со счетом 4:5, ведя по ходу матча с разницей в две шайбы.

"У нас хромала игровая дисциплина: глупые удаления, плохо меняемся, это еще со второго периода началось. Повезло, что мы хорошо начали. Забили четыре, а потом очень плохо играли, не получилось хорошо к овертайму подойти. Главное, чтобы таких матчей больше не было", - сказал Цыплаков.

Форвард в предыдущей игре с минским "Динамо" (4:1) стал третьим игроком "Спартака" в нынешнем сезоне, кто достиг отметки в 20 шайб, после Николая Голдобина (29) и Павла Порядина (21). В матче с "Витязем" Цыплаков оформил дубль.

"Не мне судить об этом, - ответил он на вопрос о своей форме. - Ничего такого не замечаю, как играл, так и играю".

25-летний нападающий рассказал о том, как ему игралось в двух матчах в тройке с олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком. "Обговариваем всякие моменты, у нас хорошая коммуникация. Он мастер, и мне кажется, с ним не надо сыгрываться долго", - сказал Цыплаков.