Теннисист Надаль заявил, что гордится проделанной за год работой

Испанец провел первый матч в одиночном разряде после травмы, победив австрийца Доминика Тима на турнире в Брисбене

ТАСС, 2 января. Испанец Рафаэль Надаль считает, что его игра в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене против австрийца Доминика Тима заставила гордиться его командой, семьей и проделанной им за последний год работой. Такое мнение он высказал в послематчевом интервью на корте.

Надаль победил Тима со счетом 7:5, 6:1. Испанец провел первый матч в одиночном разряде с января 2023 года, почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы. 31 декабря Надаль провел первый матч после возвращения, в игре парного разряда на турнире в Брисбене он и его соотечественник Марк Лопес уступили австралийцам Марку Пёрселлу и Джордану Томпсону (4:6, 4:6).

"Спасибо за поддержку, сегодня был очень важный и эмоциональный день для меня. Возможно, это самый тяжелый период в моей карьере, я получил возможность вернуться после годового отсутствия, но сегодня я играл неплохо для моего первого дня. Я думаю, моя игра заставила гордиться, но не мной, а всей командой, семьей, всем тем, что мы проделали за последний год", - сказал Надаль.

"В первом сете игра была равной, мы хорошо подавали, и гейм при счете 5:6 сделал разницу. Я знаю, что Доминик восстанавливался после травмы, так что рад его видеть на корте вновь, хочу пожелать ему всего наилучшего. Я скучал по корту, по возможности соревноваться и болельщикам, огромное спасибо всем", - добавил теннисист.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 672-е место в рейтинге ATP. На его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард", его призовой фонд составляет более $661 тыс. Соревнования в австралийском городе завершатся 7 января.