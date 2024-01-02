Карлсен подарил восьмилетнему российскому шахматисту Шогджиеву свою книгу

Ранее в интервью ТАСС отечественный спортсмен назвал 16-го чемпиона мира своим любимым игроком

ТАСС, 2 января. Шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен подарил свою книгу восьмилетнему российскому шахматисту Роману Шогджиеву. Об этом Шогджиев сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Россиянин опубликовал видео, на котором листает подаренную книгу, и поблагодарил Карлсена. Ранее в интервью ТАСС Шогджиев назвал норвежца своим любимым шахматистом.

Как и Карлсен, Шогджиев выступал на чемпионате мира по блицу и рапиду, который проходил с 26 по 30 декабря в Самарканде. В быстрых шахматах россиянин обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и норвежца Юхана-Себастьяна Кристиансена. В блице Шогджиев выиграл шесть партий. Карлсен по итогам чемпионата выиграл соревнования и по рапиду, и по блицу.

Карлсену 33 года. В 2013 году норвежец стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал титул четыре раза. В июле 2022 года Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. На данный момент Карлсен возгавляет рейтинг Международной шахматной федерации.