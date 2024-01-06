Президент Бразилии выразил соболезнования семье футболиста Загалло

Марио Загалло умер в возрасте 92 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Марио Загалло, назвав его одним из величайших игроков и тренеров всех времен.

"Марио Хорхе Лобо Загалло был одним из величайших футболистов и тренеров всех времен, великим победителем и символом любви к сборной Бразилии и самой Бразилии", - написал Лула да Силва в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

Президент Бразилии также выразил соболезнования семье футболиста, его друзьям и "миллионам его поклонников", отметив, что Загалло "был примером бразильца, который никогда не сдавался".

Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. Бразилец является единственным человеком, который четырежды выигрывал чемпионат мира в разных статусах: дважды как игрок (1958, 1962), один раз как главный тренер (1970) и один как помощник главного тренера (1994).