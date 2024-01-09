Хиддинк назвал Беккенбауэра человеком, умевшим объединять людей

Франц Беккенбауэр был великим игроком и очень отзывчивым человеком, отметил бывший главный тренер сборной России

ТАСС, 9 января. Бывший чемпион мира и Европы по футболу немец Франц Беккенбауэр должен быть примером для мировых лидеров, поскольку был человеком, умевшим объединять людей. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет.

"Франц был великим игроком, тренером и очень отзывчивым человеком. Я имел честь встречаться с ним несколько раз. Он должен быть примером для многих мировых лидеров, он был человеком, умеющим объединять людей, пример тому - чемпионат мира 2006 года в Германии. Потом такой же успех повторила Россия с чемпионатом мира 2018 года, когда весь мир объединился", - сказал Хиддинк.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов (ныне - Лиге чемпионов) и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).