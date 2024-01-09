Монсон надеется, что боксер Джонсон принесет много пользы российскому спорту

Кевин Джонсон во вторник получил российское гражданство

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Боец и депутат Джефф Монсон надеется, что получивший гражданство РФ боксер Кевин Джонсон принесет много пользы российскому спорту. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому Джонсону было предоставлено российское гражданство.

"Надеюсь, Кевин принесет много пользы российскому спорту. Поздравляю его с получением российского гражданства", - сказал Монсон.

Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года. Представитель спортсмена сообщил ТАСС, что боксер взял себе отчество Владимирович в честь президента России. В комментарии ТАСС Джонсон рассказал, что хочет жить в Самаре, а позднее промоутер Владимир Хрюнов сообщил агентству, что спортсмен оформил себе ипотеку на жилье в городе.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.