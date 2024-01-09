Ларионов назвал полной безответственностью игру хоккеистов "Торпедо" с ЦСКА

Нижегородцы уступили со счетом 2:7

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Игру хоккеистов нижегородского "Торпедо" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА можно назвать полной безответственностью перед своими болельщиками. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Хоккеисты "Торпедо" уступили ЦСКА в Москве со счетом 2:7, выиграв при этом третий период со счетом 2:1.

"Во втором перерыве шел разговор, чтобы избежать такого позора. Я попросил ребят, чтобы они вернули третий период. Это дает уверенность, и я поблагодарил их за период. В целом это было не самое лучшее зрелище. Это полная безответственность перед своими болельщиками, такие игры бывают, и в них ты находишь вещи, которые ты не находил раньше. Есть вещи, которые надо подправить. Было видно, что ментально команда не готова играть против команды, которая набрала ход", - сказал Ларионов.

Специалист рассказал, что он старался не давать волю эмоциям, отметив, что они являются врагом тренера. "В Америке нам доводилось проигрывать с крупными счетами. Очень важно иметь хладнокровие, нельзя слишком жестко нажимать. Да, когда команда начинает сдаваться, это становится привычкой - это опасный период", - сказал главный тренер нижегородской команды.

"Не должны показывать друг на друга пальцем"

Ларионов сообщил, когда в строй вернется третий бомбардир команды Николай Коваленко. "Он начал кататься и, скорее всего, вернется к домашней серии. Ожидаем его 16-го числа", - сказал он.

"Это проверка, мы хотим понять, на кого можем рассчитывать. Мы хотели бы появления новых лидеров и героев, которые поведут за собой команду. Не должны показывать друг на друга пальцем, нужно сохранить баланс и поправить двигатель, который сейчас забарахлил", - ответил Ларионов на вопрос о том, насколько его команда готова к нынешним испытаниям.

Следующий матч "Торпедо" проведет 11 января в гостях с минским "Динамо".