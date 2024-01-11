Бородавко считает, что есть перекос в оформлении TUE иностранными лыжниками

FIS включила свой регистрируемый пул допинг-тестирования 18 норвежских лыжников и 19 российских

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает проблему неправомерного оформления разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) иностранными спортсменами более важной, нежели обсуждение включения Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) отечественных атлетов в регистрируемый пул допинг-тестирования. Такое мнение он высказал ТАСС на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

FIS включила в свой регистрируемый пул допинг-тестирования 19 российских лыжников и 18 норвежцев.

"Мне без разницы по большому счету. Мы за честный спорт. Хоть сколько человек они будут проверять - не в этом дело, - заявил Бородавко. - Мне очень важно, чтобы не было перекоса в другую сторону, то есть когда незаслуженно оформляются терапевтические разрешения. У наших спортсменов нет терапевтических разрешений, они [иностранные спортсмены] - сплошь больные. Здесь вот есть перекос. А в пуле тестирования - это абсолютно без разницы".

Российские лыжники с весны 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за ситуации на Украины.