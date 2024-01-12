Жамнов рассказал, что хоккеист "Спартака" Мальцев получил перелом руки

Нападающий выбыл на две-три недели

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Михаил Мальцев получил перелом руки и выбыл на две-три недели. Об этом журналистам заявил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

12 января "Спартак" на своем льду проиграл петербургскому СКА со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Мальцев не принял участия в матче. Нападающий красно-белых Андрей Локтионов не выходил на лед после первого периода. Также встречу пропустил нападающий Шэйн Принс, который заболел перед игрой.

"Мальцев выбыл приблизительно на две-три недели, у него перелом руки. По Локтионову мы точно сказать не можем, будет понятно завтра. Похоже, что тоже перелом", - сказал Жамнов.

Тренер также рассказал, что "Спартак" планирует вызвать центральных нападающих из фарм-клуба красно-белых воскресенского "Химика".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков после 51 встречи. В следующем матче красно-белые 14 января примут магнитогорский "Металлург".