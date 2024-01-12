Ковальчук рассказал, что надеется сыграть со СКА в плей-офф КХЛ

Нападающий "Спартака" выступал за СКА с 2012 по 2018 год

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нападающему московского "Спартака" Илье Ковальчуку было интересно играть против СКА, за который он выступал с 2012 по 2018 год, он надеется снова выйти на лед против петербургского клуба в плей-офф. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу "Спартак" на своем льду со счетом 2:5 уступил СКА в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ковальчук забросил шайбу и набрал 400-е очко в КХЛ.

"У нас были моменты сравнять счет, хорошо, что не бросили играть, тренеры сказали об этом в перерыве, надо играть все 60 минут. У нас впереди много домашних игр, был полный стадион, и хотелось порадовать болельщиков в третьем периоде. Как всегда, интересно играть против бывшей команды, надеюсь сыграть в плей-офф с ней", - сказал Ковальчук.

"Играть центрального нападающего? Лучше попросить Алексея Юрьевича (Жамнова, главного тренера "Спартака" - прим. ТАСС) сыграть центральным. На самом деле у нас есть ребята, которые могут сыграть и в центре, и с краю, надеюсь, что до такой степени не дойдет", - добавил он.

Ковальчук, являющийся воспитанником "Спартака", выступал за СКА с 2012 по 2018 год, в составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Ковальчук вернулся в "Спартак" в декабре 2023 года.