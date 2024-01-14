Тарпищев: Рублев учудил в матче первого круга Australian Open

В воскресенье российский теннисист обыграл бразильца Тьяго Уайльда на решающем тай-брейке, хотя вел 2-0 по сетам

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев мог проиграть матч первого круга Australian Open из-за того, что успокоился, получив преимущество в два сета. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Рублев со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) обыграл 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда.

"Рублев в своем матче учудил. После первых двух сетов сказалась самоуспокоенность. Как первая подача ушла, стал проигрывать на приеме и своей подаче. Соперник, правда, рисковал и делал это удачно. И поймал кураж. Андрей реально мог проиграть, и все могло быть печально, но молодец, что собрался в нужный момент. Теперь надо восстановиться и пройти следующий круг", - сказал Тарпищев.

В следующем круге Рублеву предстоит сыграть с победителем матча между японцем Таро Даниэлем и американцем Кристофером Юбэнксом.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.