В хоккейном клубе "Торпедо" рассказали, почему Ларионов согласился продлить контракт

В пятницу "Торпедо" объявило о том, что Ларионов подписал трехлетний контракт с клубом

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов согласился продлить контракт с хоккейным клубом по причине того, что его семью устраивает проживание в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов.

В пятницу "Торпедо" объявило о том, что Ларионов подписал трехлетний контракт с клубом. Прежнее соглашение истекает по окончании сезона-2023/24.

"Здесь на первое место встало именно желание Ларионова продолжить работу в "Торпедо". Помимо того, что он главный тренер, он семейный человек, - сказал Харламов. - И как любой игрок и тренер, он перед тем, как принял такое решение, посоветовался с семьей. Семья его поддержала, их устраивают Нижний Новгород и "Торпедо" - как существует клуб, его политика".

"То, что он начал в прошлом сезоне, хочет продолжить, тем более строится новый дворец, команда взрослеет. Планов громадье, и теперь главное - это потихоньку их реализовывать", - добавил он.

Председателем правления "Торпедо" является губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "С Глебом Сергеевичем мы обсуждали этот вопрос, как и в любом клубе, такие вещи он согласовывает. Все прекрасно знают, что Глеб Сергеевич - болельщик, переживает за клуб, и по-человечески он рад этому", - отметил Харламов.

Ларионов возглавил "Торпедо" в 2022 году. В прошлом сезоне нижегородцы заняли четвертое место в Западной конференции, в первом раунде плей-офф "Торпедо" со счетом 4-2 в серии обыграло московское "Динамо". Во втором раунде нижегородцы уступили московскому ЦСКА (3-4). В текущем сезоне команда занимает пятое место в Западной конференции, набрав 63 очка в 52 матчах.