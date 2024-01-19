Жамнов отметил, что в "Спартаке" не унывают в связи с нынешней ситуацией в КХЛ

В семи матчах в январе "Спартак" потерпел шесть поражений

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Хоккеисты и тренеры "Спартака" не унывают, несмотря на нынешние проблемы в игре в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В семи матчах в январе "Спартак" потерпел шесть поражений. В пятницу красно-белые дома уступили "Авангарду" со счетом 1:3. В следующем матче "Спартак" в Казани 21 января сыграет с "Ак Барсом".

"Уныния нет, мы прекрасно все понимаем, где находимся и какая ситуация. К игрокам сегодня у меня претензий нет по самоотдаче, по тому, как играли, - сказал Жамнов. - Самое главное, что ребята бились и отдавались полностью игре. Где-то в концовке не хватило мастерства в завершающей стадии. Те голы, которые нам забили, это чисто наши ошибки. Соперник использовал наши ошибки, мы - нет".

После игры с "Витязем" (2:1) Жамнов сообщил, что травмированный нападающий команды Иван Морозов, выступавший в первом звене, может вернуться на лед в конце месяца. "Морозов только приступил к тренировкам с командой. У нас нет задач, чтобы как можно скорее он вышел. Мы его готовим планомерно, задача, чтобы он был полностью готов", - отметил он.

В прошедшем матче на месте центрального нападающего сыграл номинальный крайний форвард Максим Цыплаков. "В прошлой игре он неплохо справился. В этой встрече мы увидели, что немножко начал проваливаться, поэтому вернули по ходу матча на край", - сказал главный тренер "Спартака".

Жамнов ответил на вопрос по поводу защитника Егора Савикова, причастного к одному из пропущенных голов. "Он должен оправдывать свои авансы, это длится до определенного момента. Когда человек совершает одну и ту же ошибку от игры к игре, тут надо уже задуматься. Будем наблюдать, как Савиков отреагирует", - поделился он мнением.