Тарпищев: Медведев неоправданно проиграл третий сет в матче против Боржеша

В понедельник первая ракетка России вышел в четвертьфинал Australian Open, в четырех партиях победив португальского теннисиста

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев уверенно победил португальского теннисиста Нуно Боржеша в матче четвертого круга Australian Open, хотя испытывал проблемы с подачей и неоправданно проиграл третий сет. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 в пользу Медведева. В четвертьфинале россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

"У Дани был неприятный соперник, но он справился и в целом уверенно выиграл, хотя он неоправданно проиграл третий сет. Почему? Возможно, "поднаелся", - сказал Тарпищев. - С подачей у Медведева было не очень хорошо. В дальнейшем надо свою подачу играть лучше и сохранить свежесть".

Медведев уступает Хуркачу в личных встречах на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов: у россиянина две победы, у его соперника - три. Представитель Польши выиграл два последних матча против Медведева, обе встречи прошли в 2022 году.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).