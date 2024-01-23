"Интер" в третий раз подряд стал победителем Суперкубка Италии по футболу

В финале команда обыграла "Наполи"

ТАСС, 22 января. "Интер" со счетом 1:0 обыграл "Наполи" в финальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир прошел в Саудовской Аравии.

Мяч на первой компенсированной ко второму тайму минуте забил Лаутаро Мартинес. На 60-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок "Наполи" Джованни Симеоне.

Перед началом второго тайма прошла минута молчания в память о лучшем бомбардире в истории сборной Италии Луиджи Риве, который скончался в понедельник в возрасте 79 лет.

Впервые в розыгрыше Суперкубка Италии приняли участие четыре команды. Ранее титул оспаривали чемпион и обладатель кубка страны прошлого сезона. "Наполи" является действующим чемпионом Италии, "Интер" - обладателем кубка.

В 1/2 финала "Наполи" разгромил "Фиорентину" (3:0), "Интер" с таким же счетом обыграл "Лацио". "Фиорентина" играла в финале Кубка Италии прошлого сезона, "Лацио" занял второе место в чемпионате страны.

"Интер" в третий раз подряд и в восьмой в истории выиграл Суперкубок Италии, обойдя по количеству титулов "Милан" (семь). Рекордсменом по победам в турнире является "Ювентус", выигрывавший трофей девять раз.