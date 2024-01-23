Кафельников: теннисисту Рублеву не хватило везения в матче с Синнером

Во вторник россиянин уступил итальянцу в четвертьфинале Australian Open

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев неплохо сыграл в четвертьфинальном матче Australian Open против итальянца Янника Синнера, но ему не хватило определенного везения. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянского теннисиста.

"Сложно сказать, чего именно не хватило Андрею. Я бы сказал, что определенного везения. На этом уровне все умеют играть и бить по мячу. Андрей сыграл неплохо, но шаг вперед сделать у него пока не получается", - сказал Кафельников.

Рублев в десятый в карьере проиграл в четвертьфинале на турнире Большого шлема, выход в эту стадию - его лучший результат на соревнованиях данной категории.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждали Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).