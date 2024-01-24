В ЦСКА сообщили, что у главного тренера Федорова была высокая температура

Специалист пропустил матч КХЛ против минского "Динамо"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не принял участия в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с минским "Динамо" из-за высокой температуры. Об этом журналистам сообщил старший тренер армейцев Равиль Якубов.

ЦСКА дома одержал победу над "Динамо" со счетом 2:1. Якубов вместо Федорова руководил игрой команды.

"Сегодня с утра он был на тренировке, но не вышел на раскатку, потом провел собрание. Все шло по плану. За некоторое время до игры стало ясно, что он не сыграет, так как у него была температура порядка 38", - сказал Якубов.

Тренер не сказал, отправится ли Федоров с командой на выездные матчи со СКА (26 января) и "Северсталью" (28 января). "Здесь вопрос к врачам", - отметил он.

"Что касается того, ощущалось ли, что главного тренера не было на лавке, то было предстартовое волнение, когда игра началась. Потом засучили рукава, каждый занимался своим делом", - сказал Якубов.

Тренер высказался по поводу игры нападающего Прохора Полтапова, который не набирает очки в КХЛ с начала декабря. "Прохор ответственный парень, вчера за "Звезду" в ВХЛ забил два гола. [Тренер ЦСКА] Александр Попов общается с ним плотно, старается помогать ему. Он молодой парень, его захлестывают эмоции, он делает не совсем верные вещи", - отметил Якубов.