В CAS рассмотрят апелляцию Олимпийского комитета России на временное отстранение

Поводом для санкций стало вхождение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

ТАСС, 26 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в пятницу рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, которое было наложено Международным олимпийским комитетом (МОК) в октябре прошлого года.

CAS расположен в швейцарской Лозанне, там отметили, что рассмотрение апелляции пройдет в режиме видеоконференции.

Основанием для санкций стало включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. МОК считает, что это решение нарушило целостность Национального олимпийского комитета Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В заявлении МОК говорится, что оно будет действовать "до дальнейшего уведомления".

"У меня ожидания скептические, - сказал о предстоящем слушании глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности. В основе проблем, существующих на сегодняшний день между ОКР и МОК, лежит геополитическая направленность, давление".

Веру ОКР в справедливый суд, в частности, подрывает тот факт, что CAS возглавляет вице-президент МОК австралиец Джон Коутс. Вместе с тем каждый из трех арбитров перед рассмотрением дела подписывает декларацию об отсутствии конфликта интересов, в которой обязуется сохранять беспристрастность и независимость при осуществлении своих функций.

Глава МОК Томас Бах в октябре сообщил, что ОКР в ответе на отстранение указал на непоследовательность международной организации, отметив, что в 2016 году она оставила без внимания включение олимпийского совета Крыма. Бах при этом тогда не смог аргументированно объяснить разницу в оценке упомянутых решений, лишь отметив, что МОК не считает полуостров частью России.

Временное отстранение ОКР при этом не закрывает дорогу на Олимпиаду 2024 года российским спортсменам, которые согласились на выступление в нейтральном статусе. По состоянию на декабрь прошлого года лицензию на Игры завоевали шесть россиян и пять белорусов. До, во время и после Олимпиады им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.