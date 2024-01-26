Первый тренер теннисиста Медведева оценила его игру в полуфинале Australian Open

Россиянин обыграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в финал турнира

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев сумел сломить представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Australian Open своими бойцовскими качествами. Такое мнение ТАСС высказала первый тренер Медведева Екатерина Крючкова.

Медведев в пятницу в полуфинале обыграл Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

"Даня сумел перебороть Сашу, он стал использовать смену ритма, укороченные удары, уже вел свою игру. Зверев - немного тяжеловатый парень, он хорошо двигается, находится в хорошей форме, но бегать за укороченными для него непросто. Медведев его сломал своими бойцовскими качествами, хочу его поздравить с выходом в финал", - сказала Крючкова.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).