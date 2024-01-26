Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

В полуфинале россиянин победил Александра Зверева, проигрывая со счетом 0-2 по сетам

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче 1/2 финала Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. У Зверева был шестой номер посева. В финале Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером (четвертый номер посева), который ранее выиграл у действующего победителя турнира серба Новака Джоковича (1). Решающая встреча пройдет в воскресенье и запланирована на 11:30 мск.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Российский теннисист в четвертый раз в карьере и во второй раз на турнире отыгрался со счета 0-2 по сетам. В матче второго круга Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Он в третий раз вышел в финал Australian Open, проиграв в решающих матчах в 2021 и 2022 годах.

Звереву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. Спортсмен завоевал 21 титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Свой лучший результат на турнирах Большого шлема теннисист показал в 2020 году, когда дошел до финала Открытого чемпионата США. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).