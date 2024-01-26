Теннисист Медведев рассказал, что гордится своей игрой в матче со Зверевым

Россиянин одержал победу в полуфинале Australian Open, проигрывая 0-2 по сетам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев гордится тем, что сумел переломить ход полуфинального матча Australian Open с представителем Германии Александром Зверевым. Об этом Медведев рассказал во время послематчевого интервью на корте.

Встреча завершилась победой Медведева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

"После 0-2 я сказал себе, что надо бороться до конца. Проиграю и проиграю, но надо биться. И я горжусь собой, что смог переломить ход матча. В третьем сете я подумал, что подустал физически и надо изменить стиль игры, я стал действовать более агрессивно, стал лучше подавать, и это сработало", - отметил Медведев.

Медведев в третий раз в карьере вышел в финал Australian Open. "Сегодня мой день. Не знаю, говорят ли в Австралии или США так, но у нас говорят, что третий раз счастливый. Так что я надеюсь, что в этот раз получится", - сказал российский теннисист.

В финале Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, его начало запланировано на 11:30 мск.