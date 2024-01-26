Каливод: теннисист Медведев обыграл Зверева за счет более агрессивной игры

Россиянин вышел в финал Australian Open, где встретится с итальянцем Янником Синнером

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев стал играть более агрессивно против представителя Германии Александра Зверева после второго сета полуфинального матча Australian Open, и это принесло ему успех. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

Встреча завершилась победой Медведева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. В финале российский спортсмен сыграет с итальянцем Янником Синнером.

"После двух сетов Медведев понял, что с относительно мягкой игрой выиграть у Зверева не получится, поэтому нужно было строить комбинации и завершать их. Запомнился гейм в пятом сете, где Зверев допустил три невероятные ошибки, потом сетку рвал. Мне кажется, что у него пошли мысли о проигрыше, а Медведев в это время, хоть и не полностью, но наладил игру. У него были срывы, но он стал чаще выходить к сетке, лучше подавать, и эта более агрессивная игра принесла ему успех", - сказал Каливод.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).