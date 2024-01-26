Чесноков считает, что Медведев замучил Зверева в полуфинале Australian Open

Россиянин одержал победу в пяти сетах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев сумел измотать представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера, обыгравшего первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча пройдет в воскресенье.

"Медведев сначала играл не лучшим образом, много ошибался, давал двойные, но после второго сета началась настоящая заруба. В пятом сете Зверев развалился, он очень старался, но стал много ошибаться, у него кончилась энергия, а Медведев цеплялся, как осьминог, и просто замучил его. Знаете, у Медведева особый настрой на Зверева, он не может позволить себе проиграть ему. Как бы Зверев ни выходил вперед, Медведев очень часто находил выход из безнадежных ситуаций", - сказал Чесноков.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).