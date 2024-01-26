"Восстал, как феникс". Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

В решающем матче российский теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Australian Open. Бывший лидер мирового рейтинга в третий раз сыграет в решающем матче первого в сезоне турнира Большого шлема.

Перед матчем эксперты ожидали равной борьбы и предполагали, что для определения победителя понадобится пятый сет. Медведев начал встречу неуверенно, он проиграл первые две партии. В начале первой россиянин уступил два гейма на своей подаче, но сумел выровнять игру, однако при счете 5:5 в третий раз позволил сопернику сделать брейк и в итоге проиграл - 5:7. Во втором сете Зверев держал свою подачу еще увереннее, не позволив россиянину дойти до брейк-пойнтов, что позволило ему выиграть партию со счетом 6:3.

В третьей партии борьба выровнялась, оба теннисиста выигрывали геймы только на своей подаче и дошли до тай-брейка, который Медведев выиграл со счетом 7:4. Похожий характер игры был и в четвертом сете, который также завершился победой россиянина на тай-брейке, но со счетом 7:5. В решающей партии ключевым стал гейм при счете 2:3 на подаче представителя Германии, где Зверев допустил ряд ошибок. Получив преимущество, Медведев довел пятую партию до победы - 6:3.

Сам Медведев объяснил свою победу тем, что перед турниром он скорректировал психологическую подготовку. "Пятисетовые матчи психологически и физически очень тяжелые, и много раз случалось так, что я не был достаточно силен. Месяц назад я решил немного измениться, чтобы стать сильнее ментально и меньше думать об отдельных болельщиках, которые тебе что-то кричат с трибун, или спорить с решениями судьи. Я все еще далек от того, чтобы быть идеальным, но я стараюсь", - сказал теннисист во время послематчевого интервью на корте.

"После 0-2 я сказал себе, что надо бороться до конца. Проиграю и проиграю, но надо биться. И я горжусь собой, что смог переломить ход матча. В третьем сете я подумал, что подустал физически и надо изменить стиль игры, я стал действовать более агрессивно, стал лучше подавать, и это сработало", - добавил Медведев.

"Удивил своей тактикой"

Многих экспертов удивила мягкая игра Медведева. По мнению заслуженного тренера России Александра Каливода, именно смена манеры игры на более агрессивную помогла россиянину перевернуть ход матча.

"После двух сетов Медведев понял, что с относительно мягкой игрой выиграть у Зверева не получится, поэтому нужно было строить комбинации и завершать их. Запомнился гейм в пятом сете, где Зверев допустил три невероятные ошибки, потом сетку рвал. Мне кажется, что у него пошли мысли о проигрыше, а Медведев в это время хоть и не полностью, но наладил игру. У него были срывы, но он стал чаще выходить к сетке, лучше подавать, и эта более агрессивная игра принесла ему успех", - сказал специалист ТАСС.

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в разговоре с ТАСС также отметил, что россиянин был сильнее своего соперника психологически. "Тактика, которую выбрал Даниил, вызывала удивление, он стоял далеко от задней линии, но потом стал играть ближе и быстрее, - сказал Ольховский. - По игре ни у кого преимущества не было, но Даня был намного сильнее психологически, в конце Зверев допустил много легких шибок. Нет слов, Даня - молодчина, потрясающий матч и результат".

Кроме того, по мнению специалистов, Медведев сумел проявить свой характер и бойцовские качества. "Медведев сумел выбраться из небытия и, как феникс, восстать из пепла. По ходу игры больше шансов было у Зверева, но Медведев сумел проявить характер, а Зверев не сумел проявить должной активности. Даниил играл надежно, контратаковал и старался изо всех сил, его волевой настрой позволил выиграть третий сет, он поверил в себя", - сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Похожее мнение высказала первая наставница российского теннисиста Екатерина Крючкова. "Даня сумел перебороть Сашу, он стал использовать смену ритма, укороченные удары, уже вел свою игру. Зверев - немного тяжеловатый парень, он хорошо двигается, находится в хорошей форме, но бегать за укороченными для него непросто. Медведев его сломал своими бойцовскими качествами, хочу его поздравить с выходом в финал", - отметила она.

"В финале Медведеву будет трудно"

Соперником Медведева по финалу стал итальянец Янник Синнер. В матче 1/2 финала он победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который до этого никогда не проигрывал в полуфиналах Australian Open. Синнер считается фаворитом решающей встречи - итальянец набрал прекрасную форму и по ходу турнира проиграл всего один сет.

Двукратный победитель турниров большого шлема Евгений Кафельников считает, что Медведеву будет трудно играть против Синнера. "Сегодня был триллер, иначе не назовешь, - сказал Кафельников ТАСС. - На морально-волевых, на честолюбии Даня вырвал победу, но в финале ему будет трудно. Для меня Синнер фаворит, учитывая фантастическую спортивную форму итальянца, но мы будем болеть за Даню".

Янчук также отметил хорошую форму итальянца, однако, по его мнению, шансы теннисистов на победу равны. "Я не думаю, что Синнер будет явным фаворитом, несмотря на то, как он легко проходил соперников. Даниилу будет нелегко, но он играет надежно и может преподнести итальянцу сюрпризы, поставить Синнера в неудобное положение. На мой взгляд, [шансы] 50 на 50", - сказал специалист.

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, из-за длительного матча со Зверевым Медведеву будет очень трудно физически восстановиться к финалу. "Медведев пробежал уже третий марафон на этом турнире, он потратил невероятно много сил, в то время как Синнер легко обыгрывал своих соперников. Для меня итальянец фаворит", - отметил он.

Медведев в шестой раз вышел в финал турнира Большого шлема. Ранее он трижды играл в решающем матче US Open, одержав одну победу, и дважды доходил до этой стадии в Австралии. Синнер сыграет в финале турнира Большого шлема впервые, ранее его лучшим результатом был полуфинал Уимблдона 2023 года. Из россиян Australian Open выигрывали Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).

Матч между Медведевым и Синнером пройдет 28 января, его начало запланировано на 11:30 мск.