Бучневича признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард "Сент-Луиса" набрал три очка в матче с "Сиэтлом", в том числе забросил шайбу в овертайме

ТАСС, 27 января. Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Бучневич в гостевом матче против "Сиэтла" (4:3 ОТ) забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал результативную передачу.

Первой звездой дня признан нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо, который оформил хет-трик в выездной встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2). Третьей звездой стал форвард "Колорадо" Логан О'Коннор, который в домашней игре с "Лос-Анджелесом" (5:1) забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал результативную передачу.