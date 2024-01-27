Каливод считает, что у Медведева и Синнера равные шансы выиграть Australian Open

Финальный матч между россиянином и итальянцем пройдет в воскресенье

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер имеют равные шансы на победу в финальном матче Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

В полуфинале Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева, Синнер - первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

"Медведев играл долго, это не то, как Синнер совершенно легко разобрался с Джоковичем. При этом Даня после матча не был изможденным, так что я думаю, он восстановится к финалу, - сказал Каливод. - Я не считаю Синнера фаворитом, думаю шансы на победу будут равны. Мне кажется, сам Синнер не считает себя фаворитом, он не зазнайка и не чувствует явного превосходства над соперниками".

Финальный матч пройдет в воскресенье, его начало запланировано на 11:30 мск.

Australian Open проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).