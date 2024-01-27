27 января, 10:33
Australian Open

Тарпищев назвал Синнера явным фаворитом в финальном матче против Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Александр Щербак/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Александр Щербак/ ТАСС

Первая ракетка России и итальянский теннисист в воскресенье встретятся в решающем матче на Australian Open

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев не будет фаворитом в финальном матче Australian Open против итальянца Янника Синнера, но будет бороться за победу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Финал пройдет в воскресенье, его начало запланировано на 11:30 мск.

"У Синнера будет преимущество. Сложно сказать, насколько Даню хватит в финале. Но в общем то, что он выкарабкивался по ходу турнира из сложных ситуаций, делает ему честь. Он боец и головастый, может побороться. При не самой лучшей игре дошел до финала - это достижение, безусловно", - сказал Тарпищев.

"Но в финале Синнер - несомненно фаворит. Явный фаворит", - добавил глава ФТР.

В полуфинале Медведев со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 обыграл представителя Германии Александра Зверева. По ходу турнира он еще дважды провел пятисетовые матчи - против финна Эмиля Руусувуори и поляка Хуберта Хуркача. Как и в матче против Зверева, во встрече с финским спортсменом Медведеву пришлось отыгрываться со счета 0-2 по сетам. Синнер лишь один раз позволил сопернику взять сет - в полуфинальном матче против первой ракетки мира и действующего победителя турнира серба Новака Джоковича. 

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич