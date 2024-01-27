Янчук: Соболенко прошлась катком по своим соперницам на Australian Open

В воскресенье белорусская теннисистка выиграла турнир, в финале победив китаянку Чжэн Циньвэнь

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила всех своих соперниц на Australian Open, словно прошлась по ним катком. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Соболенко победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале турнира (6:3, 6:2). По ходу соревнований белоруска не проиграла ни одного сета.

"Хочется поздравить наших братьев-белорусов с такой грандиозной победой. Соболенко прошлась катком по своим соперницам, закатала их под асфальт, - сказал Янчук. - Она обладает мощными ударами справа и слева, ее феерические возможности могли и раньше приносить победы на турнирах Большого шлема, но у нее немного неуравновешенная психика, не хватает устойчивости внимания, стабильности. У Соболенко потрясающие удары, но они часто достигали сетки или аута, теперь же она набирает опыт, улучшает свой настрой и больше контролирует себя, поэтому побеждает".

Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open. В 2023 году теннисистка из Белоруссии победила в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая до 2018 года выступала за Россию. Соболенко первой после своей соотечественницы Виктории Азаренко смогла защитить чемпионский титул на турнире. Азаренко дважды выигрывала соревнования (2012, 2013).