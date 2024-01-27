Ольховский назвал Соболенко настоящей первой ракеткой мира

В субботу белорусская теннисистка выиграла Australian Open, по ходу турнира не отдав соперницам ни сета

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко своей игрой на Australian Open показала, что является настоящей первой ракеткой мира. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В субботу Соболенко победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале турнира (6:3, 6:2). По ходу соревнований белоруска не проиграла ни одного сета. По итогам турнира Соболенко останется на второй строчке в мировом рейтинге, уступая представительнице Польши Иге Свёнтек 865 очков.

"Своей игрой Соболенко доказала, что действительно является лучшей на сегодняшний день, настоящей первой ракеткой мира. Даже если сейчас она отстает от Свёнтек, я думаю, что с такой игрой она вернется на вершину рейтинга. Мне кажется, что, кроме мощи, у нее появилось больше вращения и контроля, поэтому она так уверенно, безапелляционно всех победила", - сказал Ольховский.

Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open. В 2023 году теннисистка из Белоруссии победила в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая до 2018 года выступала за Россию. Соболенко первой после своей соотечественницы Виктории Азаренко смогла защитить чемпионский титул на турнире. Азаренко дважды выигрывала соревнования (2012, 2013).