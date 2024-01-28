Ласицкене объяснила, почему швырнула кроссовки после своего выступления на "Битве полов"

Олимпийская чемпионка считает, что не нужно держать отрицательные эмоции внутри

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не считает правильным сдерживать отрицательные эмоции после своих не совсем успешных выступлений. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

На турнире "Битва полов" Ласицкене с прыжком на 1,85 метра поделила четвертое-пятое места среди женщин с Кристиной Королевой.

"Сегодня что-то у меня не получилось, это абсолютно точно, но я не буду себя за это убивать, - сказала Ласицкене. - Может быть, обсудим это с тренером, а может, вообще не будем вспоминать сегодняшнее выступление. Классная обстановка на соревнованиях должна была вылиться для меня в веселье, но что-то пошло не так. Не хочу себя мучить в поисках причин, мне нужно идти дальше, тренироваться и работать".

Закончив выступления, раздосадованная олимпийская чемпионка села на мат и в сердцах отшвырнула кроссовки, которые разлетелись в разные стороны.

"А летящие после соревнований кроссовки - это пар, который должен выходить, его нельзя оставлять внутри. Ведь самочувствие у меня в начале было комфортное. Может быть, было бы хуже, если бы я без эмоций воспринимала происходящее. Все в секунду вышло, но я боялась, что кого-нибудь убью, но вроде никого не задела", - заметила Ласицкене.

Следующим стартом для олимпийской чемпионки будет турнир "Русская зима", который пройдет в Москве 3 февраля.