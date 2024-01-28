Данил Лысенко заявил, что намерен ставить рекорды России в отсутствие зарубежных стартов

Прыгун в высоту отметил, что не очень расстраивается из-за невозможности участвовать в международных соревнованиях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Действующий чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко давно перестал расстраиваться из-за невозможности выступать на зарубежных стартах и намерен в этом сезоне установить новый рекорд страны. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"Я не расстраиваюсь особо от того, что в этом сезоне останусь без международных стартов, я еще с прошлого лета знал, что так произойдет, - сказал Лысенко. - Здесь будем прыгать и рекорды России ставить".

"Здорово, что теперь на наших стартах могут выступать иностранцы. Турки выступали у нас прошлым летом, сегодня с Максимом Недосековым из Белоруссии, с которым мы очень дружим, соперничал", - добавил российский спортсмен, победивший в воскресенье на московском турнире "Битва полов" с лучшим результатом сезона в мире (2,33 метра).

Рекорд России в прыжках в высоту равен 2,40 метра, его установил в августе 2000 года на турнире в Лондоне Вячеслав Воронин.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.