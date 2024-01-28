Спектакль к 80-летию снятия блокады Ленинграда прошел в Санкт-Петербурге

Номера были поставлены Санкт-Петербургским государственным ледовым театром совместно с Ильей Авербухом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Два ледовых спектакля, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда, прошли в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Номера были поставлены Санкт-Петербургским государственным ледовым театром совместно с Ильей Авербухом. Основу программы составили песни военных лет и симфонические произведения в исполнении оркестра и певцов.

На лед вышли многие петербуржцы - Евгений Семененко, Софья Самодурова, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Разные поколения показали истории через свои номера - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Максим Шабалин и Оксана Домнина, Елена Бережная, Алексей Ягудин и многие другие. Спектакль отражал силу человеческого духа, любовь и радость. В основу некоторых номеров легли настоящие истории людей времен блокады. Так, фигуристка и акробатка на полотнах Полина Панькова для создания своего номера использовала дневники своего прадеда, блокадника Бориса Александровича Варламова.

Илья Авербух рассказал журналистам перед представлением, какую основную задачу он поставил перед собой: "Основная задача - чтобы каждый номер был историей, поэтому очень много вокалистов, это очень важно. 80% песен были впервые исполнены". Так и случилось, каждый номер имел свою историю и сопровождался живой музыкой.

Программа началась с выхода Алексея Ягудина на лед в роли военного фотокорреспондента, позже прозвучало сообщение о прорыве блокады. После со своим номером под "Лесной олень" вышли Мария Петрова и Алексей Тихонов со своей дочерью Полиной Тихоновой, трио выполнило уже полюбившуюся зрителям поддержку втроем, следом на лед вышел Артем Федорченко под "Ах, мой сынок".

Мария Петрова и Алексей Тихонов выступили с номером под "Нежность", Александр Самарин - под "На безымянной высоте". Зарядили зал своим выступлением фигуристы-акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, демонстрируя сложнейшие трюки, включая сальто в воздухе. Порадовала публику чемпионка Европы, а ныне тренер Софья Самодурова номером под "Один раз в год сады цветут". На лед также вышел петербургский танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко под инструментальную версию песни "Эхо любви". Спортивная пара Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука показала публике номер под "Ты моя мелодия", спортсмены исполнили подкрут, тодес и выброс.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко выступил под "Ленинградскую балладу", цирковые артисты на льду Мария Голубева и Алексей Усков под "Катюшу" показали сложнейшие вращения и полет надо льдом на канате. Следующей на лед вышла олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева под "Улетай на крыльях ветра", во время номера спортсменка прыгнула тройной тулуп. Албена Денкова и Максим Ставиский выступили под "Березы", фигуристы показали сложный слайд.

"Мы бессмертны"

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк вышел на лед под "Свет вечного огня", перед представлением Кондратюк признался, что для него участие в подобном мероприятии является большой честью. Елена Бережная и солисты Санкт-Петербургского государственного ледового театра выступили под "Ладогу". Чемпион Европы Дмитрий Алиев представил номер под "Апрель".

Ярким получился общий мужской номер под "Непокоренного", где герои выстраивались в одну линию, а позже к ним присоединялись следующие фигуристы, увеличивая эту линию, символизирующую оборону города, в конце номер сопровождался огненным кольцом. Номер Максима Шабалина и Оксаны Домниной был исполнен под живой вокал заслуженной артистки России Зары. Второй номер Камилы Валиевой также поставлен под живой вокал эстрадной певицы, исполняющей песню "С любимыми не расставайтесь". Олимпийский чемпион Алексей Ягудин представил свой номер под "Слушай, Ленинград".

Проникновенным получился предпоследний номер со всеми участниками спектакля. Все фигуристы зажгли свечи в руках, звуки метронома заполнили арену, началась минута молчания. В конце все артисты на льду произнесли в полной тишине фразу "Клянусь, что мы бессмертны". Спектакль завершился номером-представлением под "Ленинградцы", где каждый фигурист получил возможность солировать, исполняя различные элементы.