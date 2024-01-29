Колобков назвал изуверским решение CAS по делу фигуристки Валиевой

Российская фигуристка дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес изуверский вердикт, признав фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков.

В понедельник CAS опубликовал решение по делу Валиевой, назначив четырехлетний срок дисквалификации, которая отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты будут аннулированы.

"Я очень переживаю за Камилу, она большой спортсмен, много принесла этому виду спорта, несмотря на юный возраст, - сказал Колобков. - Желаю ей справиться с этой трудной ситуацией. Уверен, все болельщики Камилы сейчас вместе с ней, поддерживают ее".

"Очень жаль, что CAS принял такое изуверское решение, - продолжил собеседник агентства. - Именно изуверскими я считаю четыре года в отношении девушки ее возраста. Я уверен: если нарушение было, то оно явно было непреднамеренным - фигурное катание относится к тем видам спорта, где такие нарушения крайне редки, они практически никогда не происходят, а если и происходят - это случайность. Прием препаратов не оказывает влияние для достижения результата, на завоевание медали, надо понять, какие аргументы приводила наша сторона. Но участие в таких процессах всегда очень сложное и субъективное".

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.