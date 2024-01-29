Допинговое дело Камилы Валиевой

Российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. В заявлении пресс-службы CAS отмечается, что срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, а все результаты фигуристки с этого времени аннулируются. ТАСС подготовил материал о допинговом деле Камилы Валиевой.

Что известно о Камиле Валиевой

Камила Валерьевна Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Начала заниматься фигурным катанием в три года в родном городе под руководством тренера Ксении Ивановой. В шесть лет вместе с родителями переехала в столицу, где продолжила тренироваться в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич". В 2018 году начала заниматься в отделении "Хрустальный" московского Центра спорта и образования "Самбо-70" под руководством заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

В феврале 2020 года в Саранске Валиева завоевала золото юниорского первенства России в одиночном катании. В марте того же года в Таллине выиграла юниорский чемпионат мира.

В декабре 2020 года в Челябинске заняла второе место на чемпионате России.

В январе 2022 года в Таллине Валиева завоевала золото чемпионата Европы, которого будет лишена после решения CAS.

Заслуженный мастер спорта РФ (2022).

Участие в зимних Олимпийских играх 2022 года

В 2022 году Валиева принимала участие в XXIV зимней Олимпиаде в Пекине. С 4 по 7 февраля в рамках Игр проходили командные соревнования фигуристов. По их итогам российская команда в составе Валиевой (женское одиночное катание), Марка Кондратюка (мужское одиночное катание), Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (парное катание), Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (танцы на льду) заняла первое место. Вторыми стали представители США, третьими - Японии. Церемония награждения планировалась на тот же день, но была отложена.

9 февраля британский интернет-портал Inside the Games сообщил, что у одного из российских фигуристов выявлен сомнительный допинг-тест. В тот же день портал уточнил, что эта проба принадлежит Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально подтвердило сведения насчет допинг-теста Валиевой. В сообщении организации отмечалось, что проба была взята под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге в ходе выигранного Валиевой чемпионата России. Спустя полтора месяца, 8 февраля 2022 года, в стокгольмской лаборатории в этом тесте было обнаружено запрещенное вещество - триметазидин. В тот же день Российское антидопинговое агентство наложило на спортсменку временное отстранение, которое она успешно оспорила на следующий день в независимом органе - Дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК) РУСАДА. В релизе ITA сообщалось, что решение по итогам командного турнира фигуристов будет принято после окончательного вердикта по допинговому делу Валиевой.

11 февраля также стало известно, что выездная панель рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля - дня начала личного турнира фигуристок на Играх. В тот же день Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на решение о снятии с Валиевой временного отстранения.

13 февраля состоялись слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Российская фигуристка давала показания по видеосвязи.

14 февраля стало известно, что Валиева допущена до личного турнира на Играх. Выездная панель CAS отклонила апелляции МОК, WADA и ISU. В качестве обоснования указывалось, в частности, что временное отстранение не может быть наложено на фигуристку из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. При этом вопрос о виновности или невиновности Валиевой в употреблении допинга не рассматривался.

15 февраля на Олимпиаде состоялась короткая программа в личном турнире фигуристок. По ее итогам Камила Валиева заняла первое место. 17 февраля в произвольной программе она показала пятый результат, общим итогом ее выступления в личном турнире стало четвертое место. В тот же день CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой. В ней упоминалось, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой непреднамеренно - бытовым путем, через столовую посуду, из-за лекарства ее дедушки, который использовал триметазидин после операции на сердце.

19 февраля американские фигуристы подали апелляцию в CAS с требованием провести награждение командного турнира до закрытия Олимпиады, однако она была отклонена.

Выступления Валиевой после Олимпиады

В марте 2022 года Валиева приняла участие в Кубке Первого канала, затем выступала в ледовых шоу. В октябре 2022 года - марте 2023 года она соревновалась на этапах Гран-при России, по общим итогам этого турнира заняла второе место. В декабре 2022 года стала серебряной медалисткой чемпионата России, в декабре 2023 года - бронзовым призером национального чемпионата.

Рассмотрение дела Валиевой

Расследование дела о возможном нарушении Валиевой антидопинговых правил проводило Российское антидопинговое агентство. Оно было завершено в сентябре 2022 года. Далее в соответствии с установленными процедурами слушания проводил Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА. 13 января 2023 года стало известно, что ДАК РУСАДА оправдал Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. ДАК РУСАДА не наложил на Валиеву никаких санкций, за исключением аннулирования ее результата на чемпионате России, на котором в конце декабря 2021 года она завоевала золотую медаль.

24 февраля Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства, ISU и WADA на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой. РУСАДА в своей апелляции требовало отменить решение комитета и признать фигуристку виновной в соответствии с антидопинговыми правилами агентства, после чего на нее могут быть наложены санкции, в том числе выговор. ISU настаивало на дисквалификации Валиевой на любой период по усмотрению CAS начиная с 25 декабря 2021 года и аннулировании всех результатов за этот период, включая лишение любых медалей, очков и призов. WADA планировало добиваться аннулирования всех результатов россиянки начиная с 25 декабря 2021 года и ее дисквалификации на четыре года. В апреле 2023 года все три апелляции были объединены в одно производство.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде прошли 26-28 сентября 2023 года и были продолжены 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября фигуристка была повторно опрошена арбитрами CAS.