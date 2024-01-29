Юрист Анцелиович призналась, что решение CAS по делу фигуристки Валиевой шокирует

По мнению Анцелиович, решение не совсем соответствует правилам, которые установил сам суд

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой является шокирующим. Такое мнение ТАСС высказала юрист Анна Анцелиович.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Максимально жесткое решение, абсолютно неожиданное, - сказала Анцелиович. - Арбитры, по-видимому, находились под негласным давлением, что решение будет рассмотрено со всех сторон. Несмотря на то что Валиева несовершеннолетняя, она могла не указывать источник попадания в организм запрещенной субстанции. Но CAS обязал ее сделать это".

"Спортсменка может подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии, который не будет рассматривать дело по существу. Если там были процессуальные нарушения, решение может быть отменено, но такие случаи редки. Это шокирующее решение и не совсем соответствует правилам, которые установил сам суд", - добавила юрист.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.