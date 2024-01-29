Мозер подтвердила переход фигуристов Бояринцевой и Плешкова в команду Тутберидзе

Ранее источник сообщил о переходе спортсменов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер подтвердила переход спортивной пары Дарьи Бояринцевой и Романа Плешкова в команду Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее источник сообщил ТАСС о переходе спортсменов из группы Мозер в команду Тутберидзе.

"Да, это так, - рассказала Мозер. - Так сложились обстоятельства".

Спортсмены, которые стали тренироваться вместе в конце мая 2022 года, и в первом же сезоне завоевали бронзу на двух этапах российской серии Гран-при, стали лучшими на чемпионате Москвы. В нынешнем сезоне фигуристы не участвовали в чемпионате России в Челябинске. Ранее Плешков выступал в паре с Алиной Пепелевой, Бояринцева - с Максимом Шагаловым.