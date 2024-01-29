Галлямов прокомментировал решение о четырехлетней дисквалификации Валиевой

Бронзовый призер Олимпиады в парном катании назвал ожидаемым решение Спортивного арбитражного суда

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Многие ожидали, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицирует российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпиады в парном катании Александр Галлямов.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы. На Олимпийских играх 2022 года российская сборная, в состав которой входили Валиева и Галлямов, выиграла командный турнир. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.

"Думаю, что многие ожидали такой исход событий. Мое личное отношение к делу уже ничего не изменит. Слышал, что будет подана апелляция. Если есть уверенность в более благоприятном исходе, то ею надо пользоваться", - сказал Галлямов.

"С сегодняшнего дня мы начали готовиться к Спартакиаде сильнейших. Именно сильнейших. Впереди новые вызовы", - добавил он.