Роман Ротенберг считает, что фигуристке Валиевой не стоит падать духом

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой не стоит падать духом, несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Решение политизированное. Я посмотрел по срокам - там от дисквалификации остается чуть больше года. Не стоит падать духом. Конечно, все поддержат Камилу", - сказал Ротенберг.

"Она самая яркая представительница фигурного катания. Уверен, что Камила с этим справится. Возможно, в будущем она сможет выступить на "СКА-Арене", - добавил он.

Главный тренер сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года Алексей Жамнов считает, что ни один арбитраж в настоящее время не примет решение в пользу российской стороны. "Тут можно комментировать что угодно, но ни один арбитраж сейчас не проголосует в пользу России. Это мое мнение. Я не знаю всех нюансов", - сказал Жамнов журналистам.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. CAS постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.