Морозов рассказал об ощущениях от первой игры за "Спартак" в КХЛ с ноября

В игре с "Торпедо" нападающий отметился результативной передачей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Форвард московского "Спартака" Иван Морозов отметил, что в его игре в первом звене с Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо" было много импровизации. Об этом он рассказал журналистам.

Морозов сыграл впервые с ноября и отдал в игре с "Торпедо" (3:2) голевую передачу.

"Думал, будет хуже намного. В первом периоде чувствовал отлично, потом чуть переиграл, "наелся". С ребятами две тренировки вместе прокатались, менялись по очереди. Просто вышли, так же играли, как до этого, подсказывали до этого, на импровизации", - сказал Морозов.

По ходу матча болельщики скандировали имя Морозова. "Приятно, когда долго не играешь и болельщики тебя так встречают, хочется создать им какое-то шоу", - отметил он.

Следующий матч "Спартак" сыграет 31 января дома с ярославским "Локомотивом".