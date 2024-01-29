29 января, 18:42
КХЛ

"Спартак" в четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл "Торпедо"

Хоккеисты "Спартака". Сергей Савостьянов/ ТАСС
Хоккеисты "Спартака"
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 дома обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (11-я минута), Герман Рубцов(25), Шэйн Принс (49). У проигравших отличились Мэдисон Бауи (11) и Богдан Конюшков (26).

"Спартак" и "Торпедо" провели пятую встречу между собой в текущем сезоне. Красно-белые одержали четыре победы в основное время, проиграв однажды после серии буллитов.

В состав "Спартака" вернулись нападающие Иван Морозов и Максим Цыплаков. Морозов не играл из-за травмы с 16 ноября 2023 года, Цыплаков пропустил предыдущую встречу с московским "Динамо" (4:3 по буллитам). В игре с "Торпедо" Цыплаков отметился двумя голевыми передачами, Морозов - одной.

"Спартак" после 58 матчей набрал 74 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" с 68 очками в 56 играх располагается на 5-й строчке. Обе команды ранее уже гарантировали участие в плей-офф.

В следующем матче "Спартак" примет ярославский "Локомотив", "Торпедо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 31 января.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

57

33

2

3

1

2

16

184-113

79

2

Динамо М

57

27

6

3

2

3

16

178-135

77

3

Локомотив

56

30

5

1

3

1

16

144-113

76

4

Спартак

58

30

3

1

4

4

16

199-165

76

5

Торпедо

56

25

5

2

3

1

20

159-140

68

6

ЦСКА

56

26

2

1

0

5

22

161-133

63

7

Северсталь

56

24

0

4

3

4

21

167-157

63

8

Динамо Мн

56

20

5

1

2

3

25

149-149

57

9

Куньлунь РС

58

10

5

4

2

4

33

131-197

44

10

Сочи

58

14

1

3

0

7

33

142-219

43

11

Витязь

56

13

3

2

4

3

31

116-189

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

59

30

6

2

3

3

15

189-151

82

2

Авангард

56

26

9

3

0

3

15

170-142

79

3

Салават Юлаев

57

30

4

2

2

3

16

168-122

77

4

Трактор

57

25

5

2

2

4

19

159-135

70

5

Лада

58

23

2

4

3

9

17

144-141

70

6

Автомобилист

58

22

5

5

3

3

20

139-133

70

7

Ак Барс

56

25

6

2

0

2

21

144-121

68

8

Нефтехимик

58

18

4

1

5

6

24

134-176

57

9

Амур

57

18

2

2

6

5

24

130-154

55

10

Сибирь

57

17

2

3

3

6

26

124-154

53

11

Адмирал

57

10

4

3

6

5

29

121-164

45

12

Барыс

56

10

4

5

2

4

31

122-171

44

  

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