"Спартак" в четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл "Торпедо"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 дома обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (11-я минута), Герман Рубцов(25), Шэйн Принс (49). У проигравших отличились Мэдисон Бауи (11) и Богдан Конюшков (26).
"Спартак" и "Торпедо" провели пятую встречу между собой в текущем сезоне. Красно-белые одержали четыре победы в основное время, проиграв однажды после серии буллитов.
В состав "Спартака" вернулись нападающие Иван Морозов и Максим Цыплаков. Морозов не играл из-за травмы с 16 ноября 2023 года, Цыплаков пропустил предыдущую встречу с московским "Динамо" (4:3 по буллитам). В игре с "Торпедо" Цыплаков отметился двумя голевыми передачами, Морозов - одной.
"Спартак" после 58 матчей набрал 74 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" с 68 очками в 56 играх располагается на 5-й строчке. Обе команды ранее уже гарантировали участие в плей-офф.
В следующем матче "Спартак" примет ярославский "Локомотив", "Торпедо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 31 января.
1
СКА
57
33
2
3
1
2
16
184-113
79
2
Динамо М
57
27
6
3
2
3
16
178-135
77
3
Локомотив
56
30
5
1
3
1
16
144-113
76
4
Спартак
58
30
3
1
4
4
16
199-165
76
5
Торпедо
56
25
5
2
3
1
20
159-140
68
6
ЦСКА
56
26
2
1
0
5
22
161-133
63
7
Северсталь
56
24
0
4
3
4
21
167-157
63
8
Динамо Мн
56
20
5
1
2
3
25
149-149
57
9
Куньлунь РС
58
10
5
4
2
4
33
131-197
44
10
Сочи
58
14
1
3
0
7
33
142-219
43
11
Витязь
56
13
3
2
4
3
31
116-189
43
1
Металлург
59
30
6
2
3
3
15
189-151
82
2
Авангард
56
26
9
3
0
3
15
170-142
79
3
Салават Юлаев
57
30
4
2
2
3
16
168-122
77
4
Трактор
57
25
5
2
2
4
19
159-135
70
5
Лада
58
23
2
4
3
9
17
144-141
70
6
Автомобилист
58
22
5
5
3
3
20
139-133
70
7
Ак Барс
56
25
6
2
0
2
21
144-121
68
8
Нефтехимик
58
18
4
1
5
6
24
134-176
57
9
Амур
57
18
2
2
6
5
24
130-154
55
10
Сибирь
57
17
2
3
3
6
26
124-154
53
11
Адмирал
57
10
4
3
6
5
29
121-164
45
12
Барыс
56
10
4
5
2
4
31
122-171
44