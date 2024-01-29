"Спартак" в четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл "Торпедо"

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 дома обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (11-я минута), Герман Рубцов(25), Шэйн Принс (49). У проигравших отличились Мэдисон Бауи (11) и Богдан Конюшков (26).

"Спартак" и "Торпедо" провели пятую встречу между собой в текущем сезоне. Красно-белые одержали четыре победы в основное время, проиграв однажды после серии буллитов.

В состав "Спартака" вернулись нападающие Иван Морозов и Максим Цыплаков. Морозов не играл из-за травмы с 16 ноября 2023 года, Цыплаков пропустил предыдущую встречу с московским "Динамо" (4:3 по буллитам). В игре с "Торпедо" Цыплаков отметился двумя голевыми передачами, Морозов - одной.

"Спартак" после 58 матчей набрал 74 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" с 68 очками в 56 играх располагается на 5-й строчке. Обе команды ранее уже гарантировали участие в плей-офф.

В следующем матче "Спартак" примет ярославский "Локомотив", "Торпедо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 31 января.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 57 33 2 3 1 2 16 184-113 79 2 Динамо М 57 27 6 3 2 3 16 178-135 77 3 Локомотив 56 30 5 1 3 1 16 144-113 76 4 Спартак 58 30 3 1 4 4 16 199-165 76 5 Торпедо 56 25 5 2 3 1 20 159-140 68 6 ЦСКА 56 26 2 1 0 5 22 161-133 63 7 Северсталь 56 24 0 4 3 4 21 167-157 63 8 Динамо Мн 56 20 5 1 2 3 25 149-149 57 9 Куньлунь РС 58 10 5 4 2 4 33 131-197 44 10 Сочи 58 14 1 3 0 7 33 142-219 43 11 Витязь 56 13 3 2 4 3 31 116-189 43